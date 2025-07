il tar accoglie il ricorso dei cittadini di tassignano contro il ministero

Una vittoria importante per i cittadini di Tassignano: il Tar ha accolto il loro ricorso contro il Ministero della Difesa, ordinando l’acquisizione o la restituzione di terreni nei pressi dell’aeroporto. Una decisione che ribalta le aspettative e tutela i diritti dei privati, imponendo un adempimento entro 180 giorni. Questa sentenza segna un precedente significativo nel rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il Tar ha dato ragione ai privati, imponendo al Ministero della Difesa (condannato anche a pagare 4 mila euro di spese di giudizio) di acquisire alcuni terreni a Tassignano, nei pressi dell’aeroporto, oppure di restituirli. Tali disposizioni devono essere adempiute entro il limite di 180 giorni. E’ quanto dispone la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dei giorni scorsi, presidente dottor Riccardo Giani, presidente, dottor Luigi Viola, estensore, dottor Nicola Fenicia, consigliere. I fatti. Tutto era nato nel 2023 quando i ricorrenti, privati cittadini, avevano chiesto il risarcimento di danni patrimoniali di un’area di 6885 metri quadrati, in località "Campo di fortuna", secondo loro illegittimamente occupata, valutati in 35 mila euro, più il danno non patrimoniale, rivalutazioni, interessi ed altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it