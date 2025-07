Cascina Pinucci, intervento al rush finale.

Una settimana di lavori intensi sta portando a termine il suggestivo intervento di restauro alla Cascina Pinucci, nel cuore di Lastra a Signa. Dopo aver dedicato tempo e risorse alla conservazione di uno dei torrioni delle antiche mura, sostenuto dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il progetto si avvia verso la conclusione. Con una spesa complessiva di circa... questa opera rappresenta un prezioso passo avanti nella tutela del patrimonio storico locale.

Settimane di lavori, a Lastra a Signa, per restaurare alcuni edifici storici del territorio. Alla Cascina Pinucci si avvicina a conclusione l’intervento a uno dei torrioni delle antiche mura, portato avanti e finanziato dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Oltre alla sistemazione strutturale, i lavori prevedendo l’imbiancatura e il restauro della parte alta della torre e della copertura, per una spesa complessiva di circa 184mila euro. "Il cantiere della Soprintendenza è pressochĂ© concluso – spiega il sindaco Emanuele Caporaso – e in questo momento è in fase d’installazione l’impianto d’illuminazione, sia delle mura che del camminamento esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it