nasce una nuova catena di ristorazione etnica

In riviera ci sono anche imprenditori stranieri che investono nella ristorazione. Uno di questi è Sassi Terzi, 45 anni, originario della Tunisia, vive in Romagna da diciannove anni, ha la nazionalità italiana e quest'anno ha rinnovato il suo locale Pizza & Tacos sul lungomare di Cesenatico, per venire incontro alle abitudini ed ai desideri dei giovani di oggi. L'imprenditore ha completamente ristrutturato il locale e vi ha installato un grande schermo, dove si può consultare il menù e ordinare i piatti digitalmente. È lo stesso Sassi a raccontare una storia di successo e le sue ambizioni: "Quando sono venuto in Italia, da giovane ho lavorato come aiuto cuoco in un ristorante a Cervia e poi sempre come dipendente in un pub.