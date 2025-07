Le nomine della sindaca Glorio | a Osimo Servizi arriva come presidente e ad Flavio Cardinali

La recente nomina della sindaca Glorio a Osimo Servizi segna un passo importante verso una gestione più efficace e innovativa dei servizi comunali. Con l’ingresso di nuovi protagonisti come il presidente e Flavio Cardinali, l’azienda si prepara a potenziare le sue attività, arricchendo i propri team di competenze preziose. Questa scelta strategica apre nuove possibilità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rafforzare la collaborazione tra le diverse anime politiche del territorio.

La sindaca di Osimo Michela Glorio ha conferito gli incarichi per il cda della Osimo Servizi, l’azienda braccio operativo del Comune che si occupa di manutenzioni del verde, delle strade, dei cimiteri, e della gestione del servizio di trasporto scolastico e dei parcheggi, compreso l’impianto di risalita. Tre figure complementari tra loro, "che possono arricchire i rispettivi curriculum già rilevanti, dando peraltro spazio a due liste della nostra coalizione che non sono rappresentate in Consiglio, Osiamo e Popolari per Osimo, che possono quindi fornire il proprio contributo all’azione amministrativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it