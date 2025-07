I ragazzi riqualificano le aree urbane

I giovani si impegnano a trasformare il volto delle loro città, dando vita a un’arte diffusa e vibrante che anima vicoli e vie di Como. Attraverso il progetto Switch, ragazzi tra i 14 e i 25 anni riqualificano le aree urbane con colore e creatività, contribuendo a contrastare l’abbandono scolastico e lavorativo. Un esempio di come l’arte e l’impegno giovanile possano plasmare un futuro migliore per tutti, rendendo le città più vivaci e inclusive.

Un'opera d'arte diffusa intorno alla sede dell' Informagiovani, con colore e creatività sui muri vicolo tra piazza XX Settembre e via Como, mentre sono al via i lavori su muri e vetrine in via Como. È una delle azioni in cui è articolato Switch, il progetto che da ottobre 2024 ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 14 e 25 anni con l'obiettivo di contrastare l' abbandono scolastico e lavorativo, offrendo nuovi strumenti per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro. Quasi mille i giovani intercettati con questionari e momenti conoscitivi, mentre sono circa 60 quelli al momento coinvolti in modo operativo con laboratori, corsi creativi, momenti di formazione, interventi di riqualificazione urbana, con 4 neoassunti con contratti di lavoro.

