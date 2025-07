Soccorsi sicuri I defibrillatori affidati alla Cri

Il comune di Sondrio ha siglato un accordo con la Croce rossa per mantenere i defibrillatori sempre in piena efficienza: l’amministrazione rafforza l’impegno per la sicurezza dei cittadini, garantendo la piena efficienza dei defibrillatori e allargandone l’utilizzo. Nell’ultima seduta, la giunta comunale ha approvato la convenzione che regolerà i rapporti con il comitato di Sondrio della Croce rossa, incaricata di gestire i dispositivi di proprietà comunale e di promuovere corsi per il loro utilizzo. Amministratori, agenti della polizia locale e volontari di protezione civile potranno apprendere le corrette manovre per operare sui defibrillatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soccorsi sicuri. I defibrillatori affidati alla Cri

