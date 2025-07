L’iconico Sì della Piaggio e il 18esimo raduno in centro

L’iconico S236 della Piaggio ha brillato nel 18° Raduno in centro, un evento che ha unito appassionati da tutta Italia. Tra brindisi, emozioni e ringraziamenti a Camillo Brandimarti, il vulcanico presidente del Team Polverone al 2%, si è conclusa una giornata indimenticabile di passione e convivialità. Con i cuori pieni di entusiasmo, ci prepariamo a tornare nel 2026, perché questa festa dei motori non si ferma mai: Tiralo fuori e…

Il brindisi finale, i ringraziamenti dei numerosissimi partecipanti verso Camillo Brandimarti, vulcanico presidente del ’ Team Polverone al 2% ’ per il grande impegno che ha portato a realizzare un 18esimo Raduno nazionale Si Piaggio con i fiocchi, grandi abbracci e l’arrivederci all’edizione 2026, hanno fatto scendere il sipario sull’evento. La giornata di aggregazione di quanti amano il mitico motorino a pedali, con lo slogan "Tiralo fuori e vieni con noi!" ha coinvolto 71 Si e rispettivi proprietari, complessivamente un centinaio di persone, tra amici e familiari che non hanno voluto mancare alla festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’iconico Sì della Piaggio e il 18esimo raduno in centro

