Persiani Un atto d’amore Il territorio è unico in Europa E merita di essere protagonista

Persiani dimostra un profondo amore per il territorio, riconoscendo in esso un patrimonio unico in Europa che merita di essere protagonista. Con la recente riunione del Comitato scientifico, è stato avviato ufficialmente il dossier per candidare Massa come Capitale della Cultura 2028, sostenuta da una comunità provinciale compatta e determinata. Questa tappa rappresenta non solo un passo verso il prestigioso titolo, ma anche un'opportunità per valorizzare immediatamente le potenzialità attrattive e organizzative del territorio, aprendo nuove prospettive di crescita e visibilità .

Con la riunione del Comitato scientifico è partito ufficialmente il dossier per la presentazione della candidatura di Massa Capitale della cultura 2028, supportata da un territorio provinciale che parla all’unisono. Una tappa che il sindaco Francesco Persiani valuta in modo positivo e che pone le basi non solo per la corsa al titolo, ma anche per una valorizzazione fin da subito delle capacitĂ attrattive e le potenzialitĂ organizzative. E anche la volontĂ di superamento delle criticitĂ che ogni luogo porta indubbiamente con sĂ©. Sindaco Persiani, che cosa ha spinto alla candidatura? " Massa merita di essere protagonista all’attenzione della comunitĂ nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Persiani "Un atto d’amore. Il territorio è unico in Europa. E merita di essere protagonista"

