Palio degli Asini oggi la sfida Le contrade sfilano per il borgo

Oggi a Montecreto si accende il 32º Palio degli Asini, un evento che unisce tradizione, divertimento e spirito di comunità in occasione della festa della Beata Vergine della Vita, detta 'del Trogolino'. Le contrade si sfideranno sfilando in costumi storici, tra emozioni e allegria, per rivivere antiche usanze e rafforzare il senso di appartenenza. Una giornata da non perdere, dove il borgo si trasforma in un palcoscenico di storia e passione...

Oggi a Montecreto il 32esimo Palio degli Asini. L’evento è in occasione della festa religiosa della Beata Vergine della Vita detta ’del Trogolino’. Il programma odierno prevede alle 11,15 la santa Messa Solenne. Alle 15,30 il ritrovo delle contrade davanti al municipio, sorteggio degli asini e sfilata per le vie del paese fino all’asinodromo. La festa inizia infatti con una suggestiva sfilata storica, durante la quale le contrade sfoggiano abiti tradizionali e portano in processione stendardi e vessilli. È un momento emozionante che trasporta tutti i presenti indietro nel tempo, rivivendo le antiche tradizioni di Montecreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio degli Asini, oggi la sfida. Le contrade sfilano per il borgo

Montecreto e l'Appennino modenese in festa: è la domenica del Palio degli asini - Torna oggi, domenica 6 luglio, alla sua trentaduesima edizione, il Palio degli asini di Montecreto: sei asinelli, sei contrade, un unico paese e tante, tantissime risate. Lo riporta msn.com

