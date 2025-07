Lavoro nero e merce contraffatta | blitz ai Lidi

Lotta al lavoro nero e alla merce contraffatta: un blitz a Lidi di Ferrara ha portato a scoperte allarmanti in un ristorante, con tre dipendenti irregolari, di cui due minorenni. Un intervento deciso del comando provinciale della Guardia di Finanza, volto a tutelare il distretto turistico balneare, ha evidenziato rischi concreti per l’attività , tra sanzioni salate e possibile chiusura. Al dispositivo quotidiano dedicato al controllo economico si uniscono sforzi concreti per garantire legalità e sicurezza.

Blitz in un ristorante. Su un totale di 5 dipendenti ben 3 risultavano irregolari (due erano minorenni). Maxi multa e rischio che l’attivitĂ venga chiusa. E’ una delle operazioni messe a segno dal comando provinciale di Ferrara della Guardia di Finanza, nell’ambito del dispositivo di controllo svolto a tutela del distretto turistico balneare. Al dispositivo quotidianamente impegnato nel controllo economico del territorio della zona costiera sono state affiancate altre pattuglie appartenenti ai reparti della provincia estense che, nei fine settimana, hanno eseguito ispezioni in esercizi commerciali (per lo piĂą stabilimenti balneari ed attivitĂ di ristorazione) lungo tutto il litorale comacchiese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nero e merce contraffatta: blitz ai Lidi

