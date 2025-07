Al via il progetto Pasto sospeso | La povertà è in continua crescita

Al via il progetto “Pasto Sospeso”, un’iniziativa solidale nata dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso” e ora pronta a fare la differenza anche a Lodi. In un momento in cui la povertà cresce inesorabilmente, questa iniziativa si propone di offrire un aiuto concreto alle persone più vulnerabili. Unendo le forze di Rotary Club, Caritas e Confcommercio, il progetto mira a diffondere solidarietà e speranza nel territorio.

È stato presentato ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo Broletto, il progetto “Pasto Sospeso”, iniziativa solidale ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”. Dopo le positive esperienze da parte di alcuni Rotary Club della Lombardia (in particolare Monza, partita con questo progetto otto anni fa) viene ora promosso anche dal Rotary Club Lodi, con l’adesione di Caritas Diocesana e Confcommercio e il patrocinio di Prefettura, Provincia e Comune di Lodi. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà, garantendo loro pasti caldi e dignitosi attraverso una rete di solidarietà che coinvolge cittadini, attività commerciali e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al via il progetto “Pasto sospeso“: "La povertà è in continua crescita"

