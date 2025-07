Gesti positivi buoni spesa scolastici a 208 famiglie

Il progetto ProPositivi, simbolo di solidarietà e comunità, ha consegnato 208 buoni spesa scolastici alle famiglie con figli dai 6 ai 18 anni, sostenendo un aspetto cruciale come l’istruzione. Con un investimento complessivo di 18mila euro, questa iniziativa rappresenta il primo esempio di welfare comunitario esteso alla provincia, dimostrando che piccoli gesti positivi possono fare la differenza e rafforzare il tessuto sociale locale.

Il progetto ProPositivi consegna 208 buoni spesa scolastici. Sostegno alle famiglie, con figli dai 6 ai 18 anni, in un ambito fondamentale qual è quello della scuola, un aiuto che si concretizza nella distribuzione di voucher per un valore complessivo pari a 18mila euro. Il progetto ProPositivi, primo esempio di welfare comunitario esteso all’intero territorio provinciale, ripropone “Gesti positivi“, per il terzo anno consecutivo integrato in ProPositivi, progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina, con il consorzio di cooperative sociali Sol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gesti positivi, buoni spesa scolastici a 208 famiglie

