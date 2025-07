Il socio albanese di Lucci estradato in Italia

Un’indagine che svela il volto nascosto di un’affare internazionale: il socio albanese di Luca Lucci, conosciuto come Don Bobi, è stato estradato in Italia. Attraverso sofisticate analisi digitali e il recupero di dati archiviati in un hotel di Maiorca, gli agenti sono risaliti alla sua vera identità, portando alla luce un intreccio di conversazioni criptate e alleanze segrete. È l’inizio di una storia che promette di cambiare le carte in tavola...

Sull’app di messaggistica criptata SkyEcc, il suo nome in codice era Don Bobi: i poliziotti sono risaliti alla sua identità incrociando i dati ricavati dalle chat e quelli archiviati nei registri di un albergo di Maiorca dove il trentatreenne albanese Fatjon Gjonaj ha trascorso le vacanze estive del 2020 con la compagna. Numerosissimi i dialoghi con Belvaitalia, nickname dietro il quale si celava, secondo gli inquirenti, Luca Lucci alias "Toro", l’ex leader storico della Curva Sud milanista arrestato lo scorso 30 settembre a valle dell’inchiesta "Doppia Curva" e poi destinatario di altre misure cautelari per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli e per narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il socio albanese di Lucci estradato in Italia

