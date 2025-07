Il progetto "Porto San Giorgio Digital Experience" sta finalmente prendendo forma, segnando un passo importante verso la trasformazione digitale della città. L'incontro pubblico dello scorso 2 luglio ha coinvolto operatori economici e cittadini, illustrando le ambiziose iniziative per potenziare le infrastrutture digitali pubbliche. Questi interventi mirano a creare un ecosistema urbano più connesso, efficiente e innovativo, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo e miglioramento della qualità della vita locale.

Il progetto "Porto San Giorgio Digital Experience" entra nel vivo. Lo scorso 2 luglio si è tenuto nella sala consiliare del municipio un incontro pubblico per la presentazione agli operatori economici locali del progetto in questione voluto dal Comune. Lo steso prevede prevede la realizzazione di una serie di interventi integrati finalizzati al potenziamento delle infrastrutture digitali di natura pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità, l’accessibilità e l’attrattività turistica della città. In particolare, attraverso la funzione "DMS", funzione per conservare, tracciare, gestire documenti elettronici, viene offerta agli operatori locali la possibilità di promuovere direttamente i loro prodotti e servizi all’interno del portale turistico comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it