Carenza e costo delle corse Tavolo tassisti-Comune

La carenza e il costo delle corse dei taxi a Lucca rappresentano da tempo una sfida cruciale per l’amministrazione e gli operatori. Con il nuovo tavolo di concertazione, si apre un’opportunità concreta per trovare soluzioni condivise a questo problema che impatta sia sui residenti che sui turisti. La sfida ora è affrontare anche la scarsa disponibilità di mezzi e migliorare il servizio, affinché ogni corsa possa rispondere alle aspettative di qualità e convenienza.

Taxi, parte il tavolo di concertazione tra amministrazione e operatori. Da domani le associazioni che rappresentano i tassisti lucchesi si confronteranno con l’amministrazione comunale per individuare le riposte a quello che è un problema più volte sollevato soprattutto dagli operatori turistici, ovvero la carenza, ma anche l’eccessivo costo delle corse, di un numero congruo di taxi a disposizione dell’utenza. Ma a pesare anche la scarsa presenza dei taxi in alcuni luoghi essenziale come ad esempio l’ospedale San Luca. Negli ultimi mesi non sono mancate gli scambi polemici tra i rappresentanti dei tassisti, secondo i quali il numero delle vetture è sostanzialmente congruo, e quelli delle associazioni di categoria legate al turismo, che da anni chiedono un consistente aumento delle licenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carenza e costo delle corse. Tavolo tassisti-Comune

