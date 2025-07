tombini ostruiti le strade come piscine

Negli ultimi periodi, la situazione si è aggravata, mettendo a rischio sicurezza e qualità della vita dei residenti. Le strade di San Lazzaro si sono trasformate in piscine improvvisate, evidenziando l'urgenza di interventi concreti. Fratelli d’Italia denuncia con fermezza questa emergenza, chiedendo azioni tempestive per ripristinare il corretto deflusso delle acque e tutelare la comunità. La priorità ora è intervenire immediatamente, affinché questo problema non peggiori ulteriormente.

Caditoie occluse a San Lazzaro: allarme lanciato da residenti e Fratelli d’Italia. "Dopo la pioggia di giovedì, abbiamo ricevuto varie segnalazioni da parte di cittadini che evidenziavano il mancato e corretto scolo delle caditoie, formando vere e proprie piscine in mezzo alle carreggiate" dichiarano Alessandro Sangiorgi, capogruppo FdI a San Lazzaro e Alberto Malavolti, consigliere FdI a San Lazzaro. I due aggiungono: "Negli ultimi periodi abbiamo segnalato agli uffici comunali varie ostruzioni, eppure la situazione è ancora in stallo. Nella serata di giovedì, come dicevamo, ci hanno contattato da via Scornetta, via Bellaria, frazione Cicogna dove addirittura via Fondè, all’altezza dei lavori della nuova ciclabile, ha visto fenomeni come quello sopra descritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it