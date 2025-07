E’ tempo di Riflessiva Il Festival delle relazioni con Mancuso e Andreoli

È arrivato il momento di riflettere sulle relazioni che plasmano il nostro mondo. Cresce l’attesa per la prima edizione di "Riflessiva. Il festival delle relazioni", un evento pedagogico-culturale gratuito che invita a confrontarsi con esperti nazionali sui mutamenti sociali, digitali e interpersonali. Un’occasione unica per scoprire come le nuove generazioni vivono e interpretano i legami nel contesto odierno, dando avvio a un dialogo imprescindibile. La nuova kermesse ideata dall’amministrazione...

Ci siamo. Cresce l’attesa per la prima edizione di "Riflessiva. Il festival delle relazioni", un appuntamento pedagogico-culturale a ingresso libero, con ospiti di rilievo nazionale, per riflettere e confrontarsi su cosa significano oggi le relazioni, come i cambiamenti le influenzano, come la società risponde alle novità e come le nuove generazioni si sentono nell’epoca del digitale e dei social. La nuova kermesse ideata dall’amministrazione Del Chiaro in collaborazione con il Centro per le famiglie ‘Piccola Artemisia’ e con ‘Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze’ si terrà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio, alle 21 in piazza Aldo Moro a Capannori. 🔗 Leggi su Lanazione.it