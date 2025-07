Il futuro dell’ex tettoia Gavazzi Si allungano i tempi del restyling

I lavori di recupero della tettoia ex Gavazzi, in via Carducci, erano già un percorso complesso e incerto. Ora, con i tempi di restyling che si allungano e nuove sfide tecniche da affrontare, la strada verso il completamento si fa ancora più impervia. La priorità è condurre indagini diagnostiche approfondite, fondamentali per svelare lo stato di salute dell’opera e pianificare con precisione ogni fase futura. Solo così si potrà finalmente dare una conclusione certa a questa lunga vicenda.

Le lunghe vicissitudini amministrative non bastano: per riqualificare la tettoia ex Gavazzi bisogna affrontare nuove questioni tecniche. Una su tutte: servono indagini diagnostiche in grado di dare certezze sullo stato di salute del manufatto, per capire in che direzione procedere e poter stimare finalmente la conclusione dei lavori. L'iter, finora, è stato lungo e tormentato. I lavori di recupero della tettoia ex Gavazzi, in via Carducci, erano stati affidati nell'autunno 2022 a una impresa con sede a Caivano (Napoli) prevedendo una spesa complessiva di 900mila euro. L'intervento era atteso: da tempo, almeno dai primi anni 2000, la politica si interrogava sulla necessità di riportare a nuova vita una delle poche testimonianze architettoniche di quella vocazione industriale che aveva portato il nome di Desio nel mondo.

