Carrabs | Mi candido alle regionali Serve il benessere ecosostenibile

Gianluca Carrabs torna in corsa alle regionali con l’obiettivo di promuovere un benessere ecosostenibile, un impegno che ha sostenuto fin dai suoi passi nella politica. Con esperienza consolidata e una passione autentica, si propone di portare avanti progetti innovativi per il territorio e l’ambiente. La sua candidatura rappresenta un passo deciso verso un futuro più verde e sostenibile, perché il benessere di tutti parte dal rispetto della natura e delle comunità locali.

Gianluca Carrabs correrà nuovamente per il Consiglio regionale. Già assessore ai Lavori pubblici nella prima Giunta Spacca, il membro del direttivo nazionale dei Verdi sarà in gioco per la terza volta di fila, con Alleanza Verdi e Sinistra. "Il mio è un impegno politico costante – spiega –. Lo faccio per passione e l'ho sempre abbinato al lavoro". Originario di Avellino, 49 anni, project manager libero professionista, Carrabs vive a Urbino dal 1995, dov'è rimasto dopo gli studi. Come sempre, il tema ambientale sarà alla base del suo impegno elettorale: "Per la prima volta, in un programma politico del centrosinistra si parla di un progetto di transizione ecologica.