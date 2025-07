Temporale e ferie frenano i saldi | Ma abbiamo avuto un maggio d’oro E c’è chi vende giacche di renna

La mia attività è particolare, è un mix di stagioni e strategie che richiedono intuizione e pazienza. Anche se temporali e ferie sembrano frenare i saldi, il maggio d’oro ha dimostrato che con la giusta idea si può sempre trovare il momento giusto per brillare. Ora, con i saldi ufficiali iniziati, il vero banco di prova è alle porte: scopriremo se le vendite decolleranno o se dovremo aspettare ancora qualche giorno di sole e vento.

Via ai saldi, c’è chi ne approfitta e chi va al mare. Ieri mattina sono iniziati gli sconti di luglio, ma la sorpresa è stato un forte temporale che ha colpito la zona e che ha tenuto molte persone in casa. Anche nel pomeriggio, quando è tornate il sole, Novate era vuota. Per i negozianti molte persone sono partite per il fine settimana o per le vacanze. I veri risultati dei saldi si vedranno in settimana. "La mia attività è particolare, è un laboratorio artigianale di borse, borsette, accessori vari che dipingo e personalizzo, come gli abiti o le scarpe – spiega la titolare Nany Magenis –. Le persone vengono da me, scelgono il modello, il materiale, le pelli, il tessuto e realizzo il loro desiderio di avere un pezzo unico e originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it