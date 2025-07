Code per i lavori sulla Statale 36 | Errore dell’impresa sarà multata

Un incidente lungo la statale 36 ha causato un vero e proprio calvario per i pendolari: quattro ore di viaggio da Bellano a Monza per colpa di lavori inopportuni e di un errore dell’impresa incaricata. I funzionari di Anas hanno denunciato il mancato rispetto degli orari da parte dei giardinieri, che ha provocato il restringimento imprevisto delle carreggiate in pieno controesodo. La sicurezza e la puntualità devono tornare prioritarie sulle nostre strade.

Quattro ore di auto per tornare a casa in Statale 36 da Bellano a Monza. La colpa è dei giardinieri incaricati di tagliare l’erba, che non hanno rispetto gli orari. Lo rivelano i funzionari di Anas dopo il disastro della scorsa domenica sera, per il restringimento imprevisto di carreggiate in direzione sud alle porte di Lecco, in pieno controesodo. "Siamo pienamente consapevoli dei disagi che si sono verificati domenica scorsa a causa delle lunghe code lungo la viabilità intecuni chiarimenti – spiegano da Anas –. L’intervento di sfalcio dell’erba, previsto in giorni e orari precisi, è stato avviato dagli operatori della ditta incaricata senza autorizzazione e in difformità dalle modalità concordate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Code per i lavori sulla Statale 36: "Errore dell’impresa", sarà multata

