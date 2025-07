Appuntamenti a Cavola si svolge la ’festa del volo’

Appuntamenti a Cavola si svolge la 8217;evento speciale "Festa del Volo", un'occasione unica per vivere l’Appennino tra sport, cultura e relax. Tra voli in parapendio, mostre e momenti di benessere, questa domenica promette emozioni e scoperte per tutti. Scopri come trascorrere una giornata all’insegna del fresco e della tradizione, immergendoti nelle bellezze di questa meravigliosa zona. Non perderti le iniziative che rendono Cavola il cuore pulsante dell’Appennino!

Ecco alcune idee per trascorrere la domenica al fresco in Appennino, tra feste dello sport, voli, mostre e benessere. • A Toano, si svolge il "50° Campionato italiano della ruzzola individuale": dalle 8, sui campi di Vogno e di Cerrè Marabino, semifinali e finali delle categorie A, B e C, alle 13, al ristorante "La Collina", pranzo e premiazioni (info: 348 1334186); in centro, dalle 8 alle 19, mercato straordinario e negozi aperti. • A Cavola (Toano), al campo volo, prosegue la "Festa del volo": in mattinata ritrovo e sfilata trattori e auto d'epoca, possibilità di voli turistici con esperti, nel pomeriggio grande sorpresa per i trattoristi, inoltre gonfiabili per bimbi e stand gastronomici (info: 348 2575185).

