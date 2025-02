Frosinonetoday.it - Colleferro, mostra "L'altra me" di Mnaila Vitale e Silvia Gizzi

Leggi su Frosinonetoday.it

L’associazione La Via dell’Arte è lieta di annunciare l’apertura della“L’ME”, che avrà luogo dall’8 al 22 febbraio 2024 presso il suo spazio espositivo in via Giacomo Leopardi 21,. Laospita le opere di due talentuose artiste, Manila, che.