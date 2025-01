Panorama.it - Valentino Rossi, ora il 46 è anche sulla carta d'identità

Quarantasei. Un numero che è parte del suo destino. Due cifre, un solo significato:. L’ex pilota di MotoGP è pronto a ricongiungersi al suo numero fortunato, al totem che ha segnato la sua lunga carriera e lo ha reso noto in tutto il mondo. E nell’attesa che arrivi il 16 febbraio, il “dottore” torna a raccontarsi in una lunga intervista sul Corriere della Sera. Basta curve a 300 km/h o impennate sul rettilineo del Mugello. La vera adrenalina adesso la danno le due figlie. E i rimproveri della moglie: “Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così lunghi. È arrivata Francesca: ma no li devi tagliare, altrimenti come fa?”.se confessa: “Pensavo fosse più difficile fare il papà”. Equi il destino ci mette del suo. Il numero 46lo scelse per onorare proprio il padre Graziano, anch’egli pilota professionista.