Val Susa si stacca un’enorme valanga su un’area sciistica | partita la macchina dei soccorsi

Paura in alta Valle di, a Bardonecchia in provincia di Torino, dove si ètache si è abbattuta nella zonadi Vallon Cros. Dopo l’allarme si è messa subito in moto ladeicon l’intervento dei vigili del fuoco con un elicottero Drago, l’elicottero dell’1-1-8, il soccorso alpino e le unità cinofile. Al momento non si segnalano persone coinvolte, ma le ricerche continuano.L'articolo Val, sisuladeiproviene da Dayitalianews.