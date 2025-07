Il diavolo ci aveva messo la coda nella mattinata di ieri, con la diffusione di non meglio precisate indiscrezioni dalla Casa Bianca: Donald Trump sarebbe pronto a licenziare Jerome Powell (foto), il capo della Federal Reserve, contro il quale lancia durissimi attacchi quotidiani perché si rifiuta di tagliare i tassi di interesse, come lui continua a chiedere. Lo riporta Cnbc, spiegando che il presidente lo avrebbe già comunicato agli esponenti repubblicani del Congresso riuniti la notte scorsa alla Casa Bianca. Una indiscrezione poi smentita, ma non troppo, dallo stesso Trump, in uno schema della tensione già visto sul fronte dei dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donald contro Powell: "Fa un pessimo lavoro. Ma è licenziabile solo con accuse di frode"