Antonio Siri, partiamo dal successo nel palio di Casole, il terzo dopo quelli del 2009 per Monteguidi e del 2023 per il Merlo. Che emozione? "Quando vinci è sempre così, oltretutto su una cavalla, Chimera da Clodia, che è speciale. Con lei ho messo il sigillo sull’ultimo palio di Asti per la Torretta". Una mossa complicata dalle intemperanze dei cavalli al canape. "Una mossa molto difficile, sono stato abbastanza fortunato per la posizione al canape. Ero penultimo. Chimera una volta partita ha volato, è bravissima". Parliamo del Palio di Siena. La lunga squalifica, 7 Palii, è finita: com’è stato questo periodo per Amsicora? Il momento più duro? "Sicuramente quando sono venuto a sapere quanti Palii dovevo restare fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amsicora torna in Piazza: "Vincere al rientro?. La giusta ricompensa per la pena immeritata"