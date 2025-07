Nuova casa di comunità Al via i lavori da 7 milioni

Inaugurato a Pontassieve il cantiere della Casa della nuova Comunità ’Borgo Verde’. In tutto oltre sette milioni di euro d’investimento per quella che sarà la sede unica dei servizi, uno dei quattro luoghi operativi della zona fiorentina sudest. L’avvio dei lavori è stato celebrato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, insieme al Direttore Generale della Asl Toscana centro, di Pontassieve, Carlo Boni, di Rufina, Daniele Venturi ed al Consigliere regionale Cristiano Benucci. La Casa della Comunità si trova nell’area ex ferrovie del Borgo Verde, sulla centralissima via Aretina. L’investimento sui servizi sanitari ed assistenziali vale, alla fine dei conti, oltre sette milioni di euro, per circa la metà finanziati con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: casa - comunità - lavori - milioni

San Secondo: alla Casa della Comunità arrivano nuove strumentazioni - Una sonda ecocardiografica di ultima generazione e una stampante per ecografo, cui si aggiungono un ergometro ed un carrello per le medicazioni: sono le attrezzature che l’associazione “Gli Amici del Cuore” ha recentemente donato alla Casa della Comunità di San Secondo dell’Azienda Usl di Parma.

Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità - Un nuovo polo della salute a Castelnuovo Rangone. Questo pomeriggio si è tenuta la posa della prima pietra della Casa della comunità di via Ciro Bisi, luogo in cui convergeranno i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio castelnovese.

Maddaloni, partiti i lavori della casa di comunità. Santangelo (IV): “Un tassello importante” - Tempo di lettura: < 1 minuto «Sono partiti i lavori della casa di comunità a Maddaloni. La struttura di via Campolongo rappresenta un tassello importante della potenziata offerta sanitaria che stiamo costruendo per la comunità di Maddaloni.

Azzate, Al via i lavori con il Pnrr per la nuova Casa di Comunità A partire da lunedì 14 luglio prenderanno il via i lavori di demolizione della struttura di proprietà del Comune di Azzate, che lascerà spazio alla futura Casa di Comunità hub di ASST Sette Laghi, u Vai su Facebook

Nuova casa di comunità. Al via i lavori da 7 milioni; Parte il cantiere della casa della comunità: previsti lavori per 2,3 milioni di euro; Pnrr, al via i lavori di realizzazione ad Orvieto della Casa e dell'Ospedale di Comunità.