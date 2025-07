Giardino di Poggiofanti. Al via il restyling.

A Montepulciano, per decenni, si è giocato a calcio sul tufo e non per rendere omaggio, magari inconsapevolmente, al materiale su cui poggiarono i primi insediamenti umani di questa antichissima comunità , ma proprio per necessità . Non a caso il campo sportivo si chiamava ‘lo sterro’ e su quel rettangolo si disputavano i campionati di categoria. Poi, con lo stadio comunale, è arrivato il meritato progresso, sotto forma di campi in erba e in sintetico, che hanno fatto dimenticare il tufo. Suona quindi un po’ come ‘romantica’ – e il tono non guasta – l’operazione che il Comune sta compiendo per mettere a disposizione dei giovani del territorio un campo dove poter giocare liberamente a pallone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

