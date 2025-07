Villa Massoni mozione in Consiglio regionale | Urgente un’azione di salvaguardia delle istituzioni

Villa Massoni, un tempo conosciuta come Villa di Volpignano o della Rocca, è un complesso di grande valore storico e architettonico, sia per la struttura degli edifici, sia per la posizione panoramica nella cittĂ di Massa. Da anni, però, versa in uno stato di profondo degrado, causato dall’assenza di interventi di manutenzione e restauro e aggravato da vandalismi e furti. A dirlo è il consigliere regionale Giacomo Bugliani, che con la mozione “In merito alle prospettive del compendio immobiliare di Villa Massoni a Massa” sollecita "la giunta regionale ad attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze in materia di beni e attivitĂ culturali, per promuovere un tavolo istituzionale con la partecipazione del Ministero competente e degli enti locali coinvolti, per valutare un impegno pubblico finalizzato all’ acquisto del complesso di Villa Massoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa Massoni, mozione in Consiglio regionale: "Urgente un’azione di salvaguardia delle istituzioni"

