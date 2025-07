Giri di valzer tra dirigenti Ecco chi entra e dove

Rivoluzione tra i dirigenti della Regione Emilia-Romagna. Il governatore Michele de Pascale rompe col passato, scegliendo in alcuni casi profili di vertice dai Comuni e in altri attingendo da percorsi interni all’ente. Le nuove nomine – con durata di mandato e che si aggiungono alla proroga fino a ottobre di Onelio Pignatti alla direzione generale Politiche Finanziarie e alla scelta di Lorenzo Broccoli al Welfare – sono quella di Manuela Lucia Mei alla direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (oggi è segretaria generale della Provincia e del Comune di Forlì-Cesena), di Silvia Lorenzini (direttrice di Agrea) alla direzione Generale Agricoltura, di Roberto Ricci Mingani (attualmente capo settore Attività produttive della Regione) alla direzione generale Lavoro e imprese, e quella di Cleto Carlini (oggi capo area Infrastrutture Mobilità del Comune di Bologna) alla direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giri di valzer tra dirigenti. Ecco chi entra e dove

In questa notizia si parla di: dirigenti - giri - valzer - ecco

Giri di valzer tra dirigenti. Ecco chi entra e dove; Scuola, il primo giro di valzer dei presidi: cambio al Tito Livio e alla Cadorna. Ecco le novità ai vertici degli istituti milanesi; Provincia di Salerno, Alfieri rivoluziona i settori: ecco i nuovi dirigenti.

Giri di valzer tra dirigenti. Ecco chi entra e dove - Il governatore Michele de Pascale rompe col passato, scegliendo in alcuni casi profili di vertice dai Comuni e in altri attingendo da percorsi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

È partito il solito valzer dei dirigenti Ecco la nuova mappatura in ... - Inizio di anno scolastico con balletto delle cattedre e posti vacanti da assegnare a supplenza. Scrive lanazione.it