Impacchettata la scuola più vecchia della città , via al restyling dell’elementare in via Manzoni, a Cernusco. Conto a sei zeri: poco meno di 1,3 milioni di euro per rifare il tetto tetto e le facciate dello storico edificio anni Trenta dove hanno imparato a leggere, scrivere e far di conto generazioni di bambini. Niente soldi del Pnrr, la città ha fatto tutto da sola. Il restyling della primaria è fra i più attesi, era stato inserito in una ampia tranche di aggiornamenti dedicata ai ragazzi - dalla nuova illuminazione alle materne di via Mosè Bianchi e via Dante, all’ampliamento e ristrutturazione del nido in via don Milani -, ma per quest’ultimo dossier i fondi da Roma non sono arrivati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via al restyling da 1,3 milioni. La storica scuola di via Manzoni avrà tetto e facciate nuove