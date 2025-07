L’altra Estate Castellana Varignana e Osteria Grande Notti di festa sotto le stelle

L’Estate Castellana sbarca nelle frazioni. Dopo settimane che hanno visto il capoluogo protagonista, ora il cartellone del nutrito programma estivo del Comune sposta l’obiettivo sulle frazioni, e in particolare su Osteria Grande e Varignana. "Dietro ai prossimi due week end del 19-20 luglio e 26-27 luglio c’è un grande lavoro corale che ha visto sedersi attorno a un tavolo tra riunioni e incontri tanti protagonisti, dalla nostra Pro Loco alle varie delegazioni, fino ai commercianti, in una collaborazione ad ampio respiro che crediamo possa far ulteriormente crescere due manifestazioni che hanno già una gran bella tradizione alle spalle", ha esordito la sindaca Francesca Marchetti ‘lanciando’ " Osteria sul Lago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

