Sarà lo sport, con le sue imprese, i suoi volti iconici e le parole di chi lo racconta da decenni, il protagonista del prossimo appuntamento de La Terrazza Incontri. Il 18 Luglio, alle 21, in Piazza della Repubblica, Marco Franzelli, volto e voce del giornalismo sportivo della Rai, incontrerà il pubblico insieme al giornalista Pino Di Blasio. Un viaggio tra epoche diverse e stili di narrazione, per capire come è cambiato, e come cambia ancora oggi, il modo di raccontare lo sport. Dai miti del passato alle stelle del presente: da Sara Simeoni a Marco Pantani, da Michael Schumacher a Jannik Sinner, Marco Franzelli accompagnerà il pubblico tra ricordi, aneddoti e retroscena delle grandi imprese sportive che hanno segnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giornalista Marco Franzelli a San Casciano dei Bagni