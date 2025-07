Palazzi al posto dei campi Luca Mercalli si schiera | Un rischio per il futuro

"Chi cementifica è responsabile di un danno ambientale irreversibile", Luca Mercalli avvisa la sindaca Paola Colombo. Il climatologo più famoso della televisione ha firmato la petizione contro le 9 palazzine in arrivo sui campi di via Cevedale a Cernusco: più di 1.500 adesioni raccolte in due settimane. Fra le quali, anche quella dello studioso. Che ha corredato il proprio sostegno con alcune considerazioni: "Il suolo è indispensabile per la nostra vita e per quella delle generazioni future. Non è infinito, quando vi si costruisce sopra è perso per sempre". Un messaggio chiaro per la nuova amministrazione di centrosinistra alle prese con l’approvazione definitiva della lottizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzi al posto dei campi. Luca Mercalli si schiera: "Un rischio per il futuro"

In questa notizia si parla di: campi - luca - mercalli - palazzi

“Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi - Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi sono i protagonisti del dialogo con l’“alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 26 aprile alle 20.

Campi flegrei, De Luca: “Non abbiamo preoccupazioni” - "La nostra protezione civile è impegnata pienamente a seguire l'evoluzione dei Campi Flegrei, per adesso non abbiamo grandi preoccupazioni".

Palazzi al posto dei campi. Luca Mercalli si schiera: Un rischio per il futuro.

Palazzi al posto dei campi. Luca Mercalli si schiera: "Un rischio per il futuro" - Cernusco, il climatologo firma la petizione contro il progetto in via Cevedale "Chi cementifica è responsabile di un danno ambientale irreversibile". Segnala msn.com

Gratteri: "Campi Flegrei, interi palazzi abusivi. Per 30 anni sindaci e ... - "Troppi palazzi abusivi nei Campi Flegrei e oggi tutti comprendono quanto sia pericoloso con il terremoto. Secondo napoli.repubblica.it