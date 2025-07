"Abbiamo bisogno di 1.000 firme da presentare al consiglio locale per installare rastrelliere per biciclette sui nostri servizi di autobus". Il testo della petizione recita così e l’iniziativa di Adam Gunter, a poche ore dal lancio, lascia intendere che centrerà ben presto almeno questo primo obiettivo. Adam è una guida di mountain bike che da quasi tre anni vive e lavora a Morbegno, da dove parte per accompagnare gruppi di ciclisti a visitare le zone circostanti. "I miei visitatori e io siamo tutti d’accordo su una cosa: abbiamo bisogno di portabiciclette sugli autobus, soprattutto per quelli che arrivano ad Albaredo San Marco e in Val Gerola – ha scritto in un post condiviso su numerosi gruppi Facebook della Bassa Valle, dove il suo auspicio ha subito riscosso il favore di numerose persone - Altri Comuni della Valtellina, come Bormio, posseggono simili rastrelliere sugli autobus come servizio standard e vengono utilizzati quotidianamente da residenti e turisti per raggiungere i paesi di montagna e le zone circostanti" ha aggiunto, pubblicando pure la foto di una recente visita in Alta Valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La petizione green: "Portabici sui bus"