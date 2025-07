È polemica sulla gestione rifiuti | Il Comune deve uscire da Hera

"Il Comune di Marradi esca da Hera". La richiesta viene dal gruppo di minoranza 'Anima Marradi' che prende di mira "un anno di disastri" nella raccolta di rifiuti. Un anno fa anche il Comune di Marradi – come gli altri due dell'Alto Mugello, Firenzuola e Palazzuolo -, nei quali è la società bolognese Hera a gestire raccolta e smaltimento, ha cambiato sistema, installando cassonetti per l'indifferenziato con accesso mediante chip. Sul fronte della raccolta la novità ha funzionato, con il quasi raddoppio della differenziata. Ma è cresciuto anche il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Il capogruppo di Anima Marradi lo evidenzia: "A causa dell'inciviltà di alcuni, che andrebbero sanzionati con la massima severità – dice Rudi Frassineti -, diversi punti di raccolta, sia nel centro sia nelle periferie, sono diventati vere e proprie discariche a cielo aperto.

In questa notizia si parla di: rifiuti - comune - hera - polemica

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - «Foto come queste oggi a Piacenza non fanno nemmeno più notizia, visto che non è l'unico luogo della nostra città che si presenta in questo stato.

Comune di Belpasso e Plastic free insieme per la raccolta di rifiuti - “Un grande grazie a Plastic Free, alle altre associazioni e a tutti i volontari per aver partecipato con entusiasmo, questa mattina, alla giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione lungo la via Regina della Pace, vicino al nostro Santuario Madonna della Roccia, Belpasso.

Nuova tassa rifiuti a Lanciano, il Comune: “Nessun aumento delle bollette” - “Grazie allo sforzo dei cittadini e alla tariffa puntuale, stiamo riuscendo a non aumentare le bollette dei rifiuti”.

Comune-Hera, campagna per il decoro della città. Totem e differenziata: “Ti piace quello che vedi?” - “Comportamenti da cambiare” Bologna – Eventi dedicati allo scambio e al riuso dei materiali, totem posizionati nei punti più belli ... Da bologna.repubblica.it