Assolta per non aver commesso il fatto. Dunque con formula piena. Nessun danneggiamento alle stratigrafie in quello scrigno di storia e arte che è il Santa Maria della Scala, durante gli scavi nell’ambito del recupero della cosiddetta ’strada interna’ al complesso museale. Il pubblico ministero il 9 luglio aveva chiesto la condanna dell’ architetto Caterina Biagini, dipendente del Comune di Siena, a 1000 euro di ammenda. Il giudice Elena Pollini ieri ha assolto l’allora direttrice dei lavori. Rimasta l’unico imputato dopo l’archiviazione intervenuta nel giro di brevissimo per il sindaco dell’epoca Luigi De Mossi, per il responsabile del procedimento Francesco Montagnani e per il titolare dell’impresa Antonio Lauria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biagini assolta per gli scavi: "Non ha commesso il fatto"