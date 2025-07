Maltrattamenti in casa di riposo Verso il processo

A cinque mesi dagli arresti, il sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù, ha chiuso l’indagine sui maltrattamenti che avvenivano all’interno della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, che a fine febbraio aveva portato all’arresto di sette operatori sociassistenziali, per i quali ora è stato chiesto il processo con giudizio immediato. Sono Fabrizio Violetti, 50 anni di Corrido, Evelina D’Amico, 44 anni di Centro Valle Intelvi, Guglielmo Bruzzo, 33 anni di Argegno, Paola Garbagnati, 48 anni di Moltrasio, Sabrina Codara, 44 anni di Schignano, Milena Faverzani, 51 anni di Centro Valle Intelvi e Florentina Florea, 44 anni di Dizzasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti in casa di riposo. Verso il processo

