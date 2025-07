Pronto soccorso pediatrico Donata una nuova sonda ecografica

Ad Alice. Dedicato a lei il calendario del Progetto pediatria Grosseto "Tre strade nel paesaggio" di Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza che grazie alla grande risposta dei cittadini ha permesso l’acquisto di una sonda ecografica per il Pronto soccorso pediatrico dell’ ospedale Misericordia. È l’ultima donazione in ordine di tempo effettuata dalla Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare che dal 2017 ha donato materiali per oltre 40mila euro al reparto di Pediatria e Neonatologia. Elemento distintivo del progetto è la sinergia tra arte e solidarietà . Il "Calendario Pediatria", realizzato grazie alla collaborazione fra gli artisti Armando Orfeo, che ha preso in mano l’organizzazione del progetto negli ultimi anni, il pittore Germano Paolini e il fotografo Carlo Bonazza, è diventato negli anni un oggetto simbolo dell’unione tra creatività e impegno sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto soccorso pediatrico. Donata una nuova sonda ecografica

