Tragedia al Giro della Valle d’Aosta | chi era Samuele Privitera il giovane ciclista morto in gara

Non ce l’ha fatta Samuele Privitera, il giovane ciclista di appena 19 anni coinvolto ieri in un drammatico incidente nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, a Pontey, nel tratto di discesa a circa 35 chilometri dall’arrivo ad Aosta. Una tragedia che ha scosso non solo il mondo del ciclismo, ma l’intero sport giovanile italiano. Secondo le prime ricostruzioni, Samuele sarebbe stato sbalzato da un dosso mentre il gruppo viaggiava a circa 70 kmh. Nell’impatto ha perso il casco ed è finito con violenza contro lo spigolo di una ringhiera di ferro. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: trauma cranico severo, arresto cardiaco, corsa contro il tempo per stabilizzarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia al Giro della Valle d’Aosta: chi era Samuele Privitera, il giovane ciclista morto in gara

Grave incidente al Giro della Valle d’Aosta: il ciclista Samuele Privitera lotta tra la vita e la morte - Un grave incidente durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta. È in prognosi riservata all’ospedale Umberto Parini di Aosta il ventenne Samuele Privitera, giovane promessa del ciclismo italiano, rimasto gravemente ferito durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, competizione riservata agli Under 23.

Ciclismo: bruttissima caduta per Samuele Privitera in Valle d’Aosta, perde il casco ed ora è in condizioni gravi - Giornata drammatica al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, corsa ormai tradizionale del circuito under 23.

Samuele Privitera morto a 19 anni, il ciclista ha perso il caschetto e ha sbattuto la testa contro un cancello. L'incidente al Giro di Valle d'Aosta - E' morto all'ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle.

