La Cisl e il patto della responsabilità L’appello al congresso no di Landini

Non è il congresso della Cisl filo-governativa, dopo l’entrata al governo dell’ex segretario Luigi Sbarra, anche se vedremo oggi l’accoglienza che sarà riservata a Giorgia Meloni. Ma non è neanche il congresso della semi-riconciliazione con il Pd o con i leader di Cgil e Uil, nonostante la presenza in sala alla kermesse dell’Eur. È il congresso della Cisl della nuova segretaria, Daniela Fumarola, che rivendica l’autonomia storica della confederazione di Via Po, nel solco della tradizione contrattualista e concertativa di quello che una volta era il sindacato "bianco" e che, dopo la fine della Dc, è rimasto di fatto orfano di una sponda politica stabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: congresso - cisl - patto - responsabilità

Cisl AbruzzoMolise sceglie San Salvo per il congresso interregionale - "Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise" è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio congresso interregionale.

Il 12 e il 13 maggio il congresso della Cisl Sicilia: aprirà i lavori la segretaria nazionale Daniela Fumarola - Duecentocinquanta delegati che rappresentano circa 300 mila lavoratori siciliani, parteciperanno al congresso regionale della Cisl Sicilia che si svolgerà il 12 e il 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Quarto congresso Cisl Parma Piacenza, tracciata la rotta per il futuro - Una giornata da ricordare, che delinea il futuro della Cisl nei prossimi anni nelle province di Parma e di Piacenza.

“Nel nostro Congresso Confederale proporremo un grande patto della responsabilità al Governo e alle forze riformiste”: la leader #Cisl #DanielaFumarola intervistata stasera dal #Tg1 Rai. #ilcoraggiodellapartecipazione Vai su X

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al gruppo dirigente e ai delegati #Cisl in occasione dell’apertura del XX Congresso Confederale Cisl, al Palazzo dei Congressi dell’Eur. #ilcoraggiodellapartecipazione #congressoCisl Qui di seg Vai su Facebook

Congresso Cisl, “patto della responsabilità e contrasto al dumping contrattuale sono priorità per la crescita”; Sindacato. Si apre oggi a Roma il XX Congresso Confederale della Cisl. Fumarola: “Serve un grande patto della responsabilità tra Governo e forze riformiste”; Congresso Cisl, Fumarola: è tempo di un grande patto di responsabilità.