Monza entra nel circuito di Milano Un solo city pass a misura di turista

Monza e Milano, un tempo divise da un confine simbolico più che reale, oggi si ritrovano unite da un progetto turistico che guarda al futuro con concretezza e visione. È stato ufficializzato ieri in municipio l’ingresso della città brianzola nel circuito YesMilano City Pass, il pass digitale che consente a turisti e visitatori di esplorare le principali attrazioni culturali della metropoli milanese. Da ieri, con lo stesso strumento, è possibile accedere anche alle eccellenze storiche e artistiche di Monza con uno sconto del 20 per cento. Il debutto monzese nel circuito è il frutto di un protocollo triennale firmato nel 2024 tra il Comune di Monza e Vox Spa, società tecnologica partner del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza entra nel circuito di Milano. Un solo city pass a misura di turista

