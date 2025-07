’Caring massage’ al Misericordia grazie al Comitato per la Vita

Un tocco che non è solo fisico, ma anche emotivo e relazionale. È questa la filosofia alla base del progetto " Caring Massage ", un’iniziativa della Asl Toscana Sud Est resa possibile grazie al fondamentale contributo economico del Comitato per la Vita che dal 1983 è al fianco dei pazienti oncologici sul territorio. Ideata e coordinata dalla dottoressa Beatrice Pisani, responsabile del corso, l’iniziativa ha già mosso i primi concreti passi all’interno dell’ ospedale Misericordia di Grosseto. È stato attivato un vero e proprio ambulatorio "Caring Massage". Uno spazio dedicato, gratuito e accogliente, pensato per offrire sollievo e ascolto a chi affronta momenti di grande fragilità : pazienti oncologici e familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Caring massage’ al Misericordia grazie al Comitato per la Vita

