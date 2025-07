"Stiamo lavorando per attivare nuovi collegamenti con il Fellini, puntando su destinazioni e compagnie aeree strategiche". L’amministrazione comunale, per voce del sindaco Jamil Sadegholvaad, spinge l’aeroporto, e lo fa attraverso l’accordo con Apt che consentirà di finanziare tre milioni di euro in tre anni, dal 2026 al 2028, per sostenere campagne promozionali sui prossimi mercati che si vorranno ‘conquistare’. La pratica è passata in consiglio comunale con 21 voti favorevoli, 7 astenuti e un solo voto contrario. "L’accordo di cooperazione tra il Comune e Apt rappresenta un sostegno fondamentale per il nostro aeroporto - riprende il sindaco -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il "Fellini" guarda a Est: in arrivo rotte e altre compagnie aeree