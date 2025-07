Il saluto del nuovo prefetto | Amo la vostra città e l’intera provincia Sono un uomo d’azione

di Laura Valdesi SIENA "Sono toscano di adozione, abito con la famiglia a Pistoia. Avevo 27 anni quando sono arrivato in questa terra. La amo tanto, in particolare la provincia di Siena. E non lo dico perchĂ© sarò il prefetto. E’ veritĂ ", sottolinea Valerio Massimo Romeo che raccoglierĂ il testimone di Matilde Pirrera nel palazzo del governo. Non si conoscono ancora i tempi dell’insediamento, la decisione verrĂ assunta dal ministero. Tuttavia non è da escludere che siano relativamente brevi. Probabilmente prima del Palio dell’Assunta. Toscano di adozione, non solo perchĂ© la sua famiglia abita a Pistoia ma anche per i numerosi incarichi da lei ricoperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

