Mentre, il nuovo edificio che dovrà ospitare la scuola primaria e la secondaria di primo grado ‘Bacci’ sta prendendo lentamente forma, la nuova amministrazione di centrodestra sta pensando a trovare fondi per finanziare la viabilità che è stata progettata intorno al nuovo complesso scolastico che, come noto, dovrà inglobare anche la nuova palestra. Per inciso, va detto che si è in attesa da tempo della demolizione della palestra comunale esistente (attigua alla ‘Bacci’), dichiarata inagibile dal lontano 2016, per la quale erano stati impegnati fondi per la ricostruzione post sisma ma, nonostante anche di questo si sia dibattuto in campagna elettorale, la situazione resta ancora in stallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova scuola Bacci, si pensa alla viabilità