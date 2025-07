Il solito tuffo dagli scogli della marina, e il medesimo epilogo: un ragazzo trasportato in ospedale per accertamenti. Ennesimo infortunio dopo un tuffo dalle marine dei borghi delle Cinque Terre. Quello che da tempo è diventato un must per moltissimi turisti che approdano nei paradisi della riviera, si sta rivelando pieno di insidie, almeno a vedere la frequenza sempre più alta con cui le ambulanze sono costrette a intervenire nei borghi per prestare assistenza a chi si è rimasto ferito a seguito del tuffo. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto ieri mattina attorno alle 12 a Vernazza, quando un turista francese di circa 30 anni, affascinato dalla marina, ha deciso di concedersi un tuffo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si tuffa dagli scogli e si ferisce. Trentenne francese in ospedale