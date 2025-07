Dalla droga dei narcos della ‘ndrangheta, alle lavatrici di soldi sporchi dell’“amico di famiglia“ lecchese, al capolarato per finanziare i traffici illeciti. Almeno 15 milioni i soldi in nero evasi e utilizzati potenzialmente per sostenere le attività illegali, narcotraffico soprattutto. Seguendo la sottile linea rossa dei flussi di denaro i finanzieri della compagnia di Cernusco Lombardone hanno denunciato 32 persone a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, in particolare utilizzo e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili e riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Criminalità nell'economia. Fatture finte e riciclaggio . Tredici società legate alla mafia