Case vacanza fantasma o molto diverse dalla descrizione, escursioni pagate, ma in realtà inesistenti, camere già occupate da altri, biglietti aerei falsi e auto a noleggio su cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Truffe in vacanza, dalle case fantasma ai falsi voli e le escursioni inesistenti: più di 9 milioni di italiani raggirati I 5 consigli

Case vacanza sul lago affittate "in nero": nascosti al fisco oltre 500mila euro - Superano i 500mila euro i proventi non dichiarati al fisco da 20 proprietari e gestori di immobili turistici nell’Alto Garda.

B&b e case vacanza. La tassa di soggiorno aumenta di un euro : "Decisione corretta" - Nuova modulazione della tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere che, dal 1° luglio aumenterà di un ulteriore euro in aggiunta a quanto già deliberato a febbraio per case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa; case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati; attività saltuarie di alloggio e prima colazione; case per ferie; Bed&Breakfast e affittacamere.

Catania, controlli a tappeto su B&B e case vacanza nel centro storico - ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche a tappeto per legalità e sicurezza. Nel cuore di Catania, i Carabinieri della Compagnia Piazza Dante hanno condotto controlli straordinari sulle strutture ricettive, come previsto dal piano operativo del Comando Provinciale.

